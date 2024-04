Celine Dion posa en ‘topless’ para la portada de Vogue Francia

Emociona ver a la canadiense como una súper modelo, posando en la portada de la revista con un look topless y una camisa blanca, muy elegante, de Balenciaga , todo mientras se cubre el pecho con una mano.

También se le ve con un abrigo y un vestido cruzado de Saint Laurent; una blusa Schiaparelli sin pantalones y una gabardina de cuero Jacquemus.

Sobre su diagnóstico del síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico poco común que afecta la rigidez muscular y provoca espasmos, la cantante dijo que sigue luchando contra este día a día.

“Estoy bien, pero es mucho trabajo. Lo estoy tomando día a día. No he superado el enfermedad, ya que todavía está dentro de mí y siempre lo estará”, explicó la multigalardonada intérprete a la revista.

“Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello”.

Asimismo, compartió que su lucha diaria la enfrenta sometiéndose a terapia deportiva, física y vocal hasta cinco días a la semana. Entre otras cosas, trabaja los dedos de los pies, las rodillas, las manos y las pantorrillas.

“O entreno como una atleta y trabajo muy duro, o me desconecto de la vida y se acabó: me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma”, señaló Celine Dion. “Pero, la verdad, quiero ser lo mejor que puedo ser”.