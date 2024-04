Anne Hathaway tuvo que besar a 10 hombres en un mismo día

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, Hollywood ha comenzado a cambiar ciertas prácticas que antes se consideraban normales a raíz de movimientos como Me Too y Time’s Up, que arrojaron luz sobre los rincones más oscuros de la industria del cine.

A sus 41 años, y habiendo comenzado a trabajar cuando era una adolescente, Anne Hathaway ha vivido esta evolución en primera persona y puede hablar con conocimiento de causa de las mejoras que se han producido en el día a día de los actores.

A veces se trata de cosas en las que resulta increíble que nadie hubiera reparado antes, y ella tiene un ejemplo concreto.

”En los años 2000 -y esto me pasó a mí- se consideraba normal pedirle a un actor que se enrollara con otros actores para comprobar si había química entre ellos. En realidad, es la peor forma de hacerlo”, ha explicado Anne Hathaway en una entrevista a la revista V.

”A mí me dijeron: ‘Hoy vienen diez chicos, y tú ya tienes el papel. ¿No te hace ilusión poder besarte con todos ellos?’. Y pensé que yo debía de ser la rara, porque no me apetecía para nada hacerlo. Me pareció que sonaba asqueroso”.