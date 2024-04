Billie Eilish entra al mundo de Fortnite

Billie Eilish ahora formará parte del mundo de los videojuegos, luego de que la cantante diera a conocer que tendrá una skin a su semejanza en Fortnite Festival.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora del Grammy compartió una imagen completa de la skin que estará disponible en el videojuego, a partir de este 23 de abril.

La skin representa a Billie Eilish, con un atuendo verde compuesto por camiseta oversize y bermudas caracterizados por sus estampados emblemáticos de su estilo, incluyendo un peinado personalizado con cabellera oscura y mechas verdes.

Al tratarse de un videojuego musical, los temas de la estrella juvenil también serán añadidos, entre ellos “Happier Than Ever”, “Oxytocin”, “All The Good Girls Go To Hell” y “Therefore I Am”, los cuales podrán ser utilizados como pistas de improvisación en Fortnite.

Billie Eilish será presentada desde el escenario principal del metaverso, donde se han visto las participaciones de otros artistas como J Balvin y Lady Gaga.