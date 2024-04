Angélica Vale explota contra reportera: “No te metas con mi cuerpo”

En el transcurso del último año, Angélica Vale ha experimentado una significativa transformación en su apariencia al perder 30 kilogramos, lo que ha sorprendido a sus seguidores y ha dado pie a preguntas sobre si se sometió a procedimientos quirúrgicos para lograrlo. La actriz y cantante ha reiterado en varias ocasiones que no recurrió a cirugías para alcanzar su nueva imagen.

“Ah, qué bárbara, qué choro me estás echando. Sí, bajé de peso, ¿cuál es el problema? Sigo siendo la misma persona, solo que ahora sin kilos de más y ya”, declaró Angélica.

“No se deben de meter con los cuerpos. ¿Yo me meto con el tuyo? No, verdad, entonces no te metas con el mío y ya, así de fácil”, expresó con firmeza.

La actriz manifestó su cansancio ante la insistencia de los medios en tratar su transformación física. Con un tono claramente fatigado, Angélica Vale indicó que ya había abordado el tema en múltiples ocasiones durante eventos anteriores, y pidió que se detuvieran las preguntas al respecto.