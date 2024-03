VIDEO: Kylie Minogue y Madonna sorprenden al cantar juntas ‘I Will Survive’

Las cantantes Kylie Minogue y Madonna han realizado un improvisado dúo en el marco del Día Internacional de la Mujer, interpretando al unisono ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, según publican medios estadounidenses.

En el Kia Forum de Los Ángeles, la cantante australiana se unió a Madonna en el escenario donde ofrecía el último concierto de su gira ‘Celebration’.

La reina del pop presentó a Kylie Minogue como “una invitada muy especial” con la que iba a cantar la canción de Gaynor que se ha convertido en un himno del empoderamiento femenino, la noche antes de que se celebrara el Día Internacional de la Mujer.

Una vez en el escenario, la sintonía entre ambas era palpable y, además de la canción de Gloria Gaynor, interpretaron ‘Can’t Get You Out Of My Head’, el éxito que encumbró a Kylie Minogue en las listas de canciones más escuchadas de 2001.

“Es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo. Dios te bendiga, nunca te rindas”, le dijo Madonna a Minogue.

Minogue, que vestía una camiseta negra en la que se leía ‘Madonna’ dijo a la multitud que se sentía “increíble” por unirse a la cantante en el escenario, y explicó que el dueto no había podido ser antes porque a ambas les gusta “tomarse su tiempo”.

Mira el video: