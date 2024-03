Jesse Huerta, de Jesse & Joy, se convierte en basquetbolista profesional

Jesse Huerta, miembro del dueto Jesse & Joy, fue anunciado como nuevo jugador del equipo Ángeles de la Ciudad de México, una nueva franquicia que milita en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA).

“Con un profundo amor por el básquetbol y habilidades impresionantes, Jesse está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron @cibacopamx”, anunció el equipo en su cuenta de X, antes Twitter.

Huerta es más conocido por su exitosa carrera musical junto a su hermana Joy, pero siempre mantuvo viva su pasión por el baloncesto y aspiraba a jugar profesionalmente, un sueño que ahora podrá cumplir.

“Es algo que soñé toda mi vida, no dejé de apuntar por este sueño y me llena de emoción, sentimiento y responsabilidad. Me hace feliz debutar a nivel profesional en mi Ciudad de México”, dijo el músico de 41 años.

Los entrenadores del equipo, Gustavo Quintero y Javier Muñoz, lo describieron como una persona dedicada y apasionada, además de que esperan que aporte buena vibra y serenidad en el grupo.

Huerta podría debutar en la próxima serie de Ángeles, que comenzó ayer ante los Halcones de Ciudad Obregón, en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.