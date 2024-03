Madonna enfurece con fan por no pararse en su show y descubre que está en silla de ruedas

Este viernes 8 de marzo a través de redes sociales se hizo viral un video, en cual se puede observar a Madonna reclamando a una fan que no se paró a cantar durante su gira ‘The celebration tour’.

Este momento pasó en un concierto que ofreció en Canadá, ya que la cantante fue captada en un “vergonzoso” momento, pues Madonna le pedía a su público que se pusiera de pie, pero una fanática no lo hizo.

Aunque no existe mucho contexto sobre el video, la cantante de ‘Vogue’ se mostró muy molesta al ver que una persona no se puso de pie como ella pidió, pero la famosa no se percató de que su fan se encontraba en silla de ruedas.