La tragedia de los Andes contra el Holocausto en la lucha por el Óscar internacional

Ante la ausencia de ‘Anatomy of a Fall’, que Francia decidió no postular a los Óscar, el premio a mejor película internacional tiene dos claros competidores: ‘The Zone of Interest’, del británico Jonathan Glazer, y ‘La sociedad de la nieve’, del español Juan Antonio Bayona.

’Anatomy of a Fall’, de Justine Triet se llevó la Palma de Oro de Cannes, ha arrasado en la temporada de premios y parecía la opción lógica de Francia para representarla en los Óscar, pero no fue la elegida, lo que dejó el camino despejado a Glazer y Bayona.

Junto a ellos, competirán ‘Perfect Days’ (Japón, Wim Wenders), ‘Io Capitano’ (Italia, Matteo Garrone) y ‘The Teacher’s Lounge’ (Alemania, Ilker Çatak).

’THE ZONE OF INTEREST’, UNA PELÍCULA TAN BRILLANTE COMO ESTREMECEDORA

La favorita de las quinielas es ‘The Zone of Interest’, el filme que adapta la novela del mismo título de Martin Amis, que falleció el mismo día en el que la película se presentó en Cannes, donde consiguió el Gran Premio del Jurado.

Glazer se acerca a la vida cotidiana de Rudolf Hoss (Christian Friedel), comandante de Auschwitz, de su esposa Hedwig (Sandra Hüller) y su familia, que vivían idílicamente en una casa con jardín y piscina detrás de cuyos muros se alzaba el campo de concentración y exterminio más brutal de los nazis.