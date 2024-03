Rude Boy comparte una buena noticia: “Me dieron mis papeles”

En uno de los videos que compartió Rude Boy , se puede apreciar el momento cuando el joven escucha un audio en el cual le notifican que el proceso de su estatus migratotio está cerca de concluir, una noticia que llenó de mucha alegría e ilusión al hondureño, quien no pudo contener sus lágrimas.

“Estoy muy feliz y orgulloso, este es uno de los momentos más importantes en mi vida, me esforcé mucho al igual que mis abogados que siempre han estado para ayudarme en mi proceso con #migración y es por eso que este triunfo se lo dedico a ellos y a la gente que me apoya pero principalmente a Dios por hacerlo posible , definitivamente recuperar a mi familia fue la mejor decisión que pude haber tomado”.

Mensajes de apoyo

Luego de compartir esta buena nueva con sus seguidores de las redes sociales, Rude Boy recibió una avalancha de comentarios en los que destacan los buenos deseos para el joven originario de El Progreso.

“Excelente. Felicidades y que Dios aún lo siga bendiciendo grandemente junto a su familia”, comentó la usuaria de Facebook Yari Cruz. “Hay no, me hizo llorar de la felicidad junto con él, me alegro tanto por tí, que Dios te bendiga siempre, todos esperamos ese momento y con mucha fe, que todo nos salga bien”, agregó por su parte, Jennifer Murcia.

Rude Boy saltó a la fama en el año 2020 al ganar el primer lugar del concurso “Tengo Talento, Mucho Talento”, programa en el que también compartió su conmovedora historia como un migrante hondureño en Estados Unidos.