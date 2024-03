Camila Cabello se arrepiente de su breve reconciliación con Shawn Mendes

Camila Cabello ha atribuido a la madurez que ha ganado en los últimos tiempos la facilidad con la que llegó a la conclusión de que esa segunda oportunidad no iba a funcionar.

”Es que no encajábamos. No se sentía bien. Y creo que, por suerte, ya me encontraba en un momento de mi vida en el que necesitaba menos tiempo para darme cuenta. A los dos nos llevó menos tiempo decir: ‘No se siente bien y no tenemos que esforzarnos tanto para hacer que funcione’. Y está bien”, ha recordado Camila Cabello en su sincera charla.

La estrella del pop, quien saltó a la fama como integrante del extinto grupo Fifth Harmony, se ha dado cuenta de que su carácter “impulsivo” le ha llevado a sufrir ciertos desengaños amorosos que ahora trata de evitar.

Pero tampoco reniega de aquellas experiencias que le han ayudado a crecer personalmente.

“Si siento algo, lo digo. Me cuesta no hacer las cosas. Suelo pensar que lo peor que puede pasar es que desees algo y te lo quedes en la cabeza. Opté por esa ruta y fue lo que fue. Fue divertido, un momento divertido”, ha aclarado Cabello.