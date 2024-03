Carin León lanza polémica respuesta tras declarar su gusto por las drogas

Carin León sigue en la mira en redes sociales tras dar un mensaje polémico en su pasado concierto en Hermosillo, Sonora, el cantante de música mexicana dio a conocer su gusto por sustancias nocivas para la salud ante miles de personas que disfrutaban del evento en el Estadio Fernando Valenzuela.

Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre real del cantante Carin León expresó en el evento del sábado 2 de marzo que tenía “antojo” de consumir cocaína y que no era ejemplo de ninguno de los que estaban presentes escuchando las canciones con las que se ha popularizado.

En ese momento y al calor de la noche, Carin León no se retractó de los comentarios en donde manifestó que no necesita comparaciones con otras estrellas y que no le importa que a otros no les gustara su estilo de vida, es por lo que siguió el concierto como si nada pasara.