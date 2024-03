Cristian Castro dejó a su novia porque vio una foto de ella con otro hombre

“Yo con él, nunca tuve nada malo de él, sí tuve una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era”, explicó la joven argentina, quien agregó que en dicha foto aparece con Enrico, un amigo de toda la vida, que databa del 2022. Por ese mismo motivo decidió poner un alto al “Gallito feliz”, pues no consintió que la celara por una imagen en la que posó hace años.

“Yo, frente a una reacción de una persona que ve una foto del 2022, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no”, dijo.

LEA: Hija de German Ponce anuncia que se casa por segunda vez

En entrevista con Ana María Alvarado, Sánchez agradeció todas las atenciones que la familia de Cristian Castro tuvo con ella.

“No tuve nada malo con Verónica Castro conocí a su familia y me pareció excelente y tengo aprecio a toda la familia, todos me trataron muy bien. Fue un placer conocer a Verónica y le agradezco todo lo que hizo al llevarme a la Basílica de Guadalupe”, finalizó.