En la gran final se encontraban presentes la madre y la hija de Machado, quienes fueron las encargadas de entregarle el premio de 200 mil dólares.

Alicia no pudo contener el llanto al momento de recibir su premio.

“Yo entré aquí sin estrategias de ningún tipo. Tampoco era un formato de televisión que yo conociera o lo viera como competencia como tal”, dijo Machado tras conocer su victoria.

“Pero creo que con el pasar del tiempo entendí que ser yo misma, ser una mujer auténtica, fiel a mis emociones, he tratado de sacar lo mejor de mí y de domesticar aquellas parte de mí que no me gustan y que sé que no han sido buenas”, agregó la venezolana.