Luego de que el youtuber mexicano, Luisito Comunica en una entrevista aseguró que la cantante venezolana Lele Pons “es latina cuando le convine” la polémica en redes sociales se encendió.

De inmediato Lele Pons quien se encontraba con una entrevista con “La Divaza” respondió a las declaraciones de Luisito llamandolo “mentiroso” y “horrible”.

De acuerdo al creador de contenido mientras se encontraban en un evento se acercó a saludar a la cantante pero esta le dijo que no hablaba español.

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalmente hablo inglés, soy estadunidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono”, dijo Luisito Comunica durante una entrevista para ExaFm.

“No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba”, Respondió Pons.

La también creadora de contenido dijo que a raíz de las palabras de Luisito, ella recibió mucho odio en sus redes sociales y al pedirle al mexicano que desmintiera lo dicho, resultó ignorada.

“Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible...porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”, aseguró.