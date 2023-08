Tory Lanez no se disculpará con Megan Thee Stallion tras dispararle en un pie

El rapero Tory Lanez fue condenado esta semana a diez años de prisión por su responsabilidad directa en la agresión que sufrió Megan Thee Stallion hace tres años, cuando recibió varios disparos que la hirieron en un pie a su salida de un club nocturno. En su primer comunicado tras la emisión del fallo, el artista no parece arrepentirse de los hechos, considerados suficientemente probados, y asegura que no tiene nada por lo que disculparse.

De hecho, Lanez mantiene que es inocente de los tres cargos que se le imputaron: el de asalto con arma de fuego semiautomática, el de portar un arma de fuego que no estaba registrada y el de descargar un arma de fuego con absoluta falta de diligencia.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete ha compartido su convicción de que ha sido víctima de un juicio injusto y de una estrategia sistemática de manipulación. Pese a todo, Lanez no se dejará “amedrentar” por estos “tiempos” tan “duros” que atraviesa.

“Jamás permitiré que la prisión me elimine. Al margen de la forma en que han tratado de tergiversar mis palabras, siempre he mantenido mi inocencia y lo seguiré haciendo. Esta semana, en la corte, he asumido mi responsabilidad por los momentos íntimos y verbales que tuve con las partes del caso... Eso es todo”, reza un primer extracto de la nota.

“De ninguna manera me disculparé por unos cargos de los que he sido erróneamente convicto. Mantengo mi posición de negar cualquier tipo de disculpa por cosas que no he hecho”, ha subrayado para, a continuación, hacer gala de su fortaleza y su resistencia ante las “adversidades”. “Me he enfrentado a las adversidades toda mi vida, y cuando parece que voy a perder, siempre salgo ganando. Me niego a dejar de luchar hasta que salga victorioso”, ha apuntado desafiante.