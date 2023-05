Tom Holland no ha probado el alcohol en 16 meses para proteger su salud mental

El actor Tom Holland lleva más de un año trabajando en una nueva serie, ‘The Crowded Room’, en la que interpreta a un joven problemático y de conductas antisociales llamado Danny Sullivan.

Sumergirse de lleno en la psique de su personaje ha llevado al intérprete a tomar una mayor conciencia de la necesidad de proteger su salud mental, y una de las medidas que ha tomado para ello ha sido la de renunciar por completo al consumo de alcohol.

El artista británico, uno de los más demandados de la industria gracias a trabajos como ‘Spider-Man’ o ‘Uncharted’, lleva 16 meses alejado de la bebida, pero también ha reducido notablemente su actividad en las redes sociales a fin de evitar cualquier factor que incida en sus niveles de estrés. “Haber aprendido más sobre la salud mental y sus beneficios, haber hablado con psiquiatras para conocer mejor las luchas internas de Danny, ha sido muy influyente para mi propia vida”, ha revelado.

En conversación con Entertainment Tonight, el astro de Hollywood de 26 años ha admitido que su nuevo trabajo interpretativo ha tenido un impacto muy significativo en su estado anímico y psicológico. “Estoy hecho a los retos físicos del trabajo”, ha indicado sobre su condición de ídolo de acción. “Pero sobre el aspecto mental, de verdad que me ha golpeado duro y me llevó mucho tiempo recuperarme, volver a la realidad. Me veía en él, pero lo aplicaba a mi propia vida”, añade.

El también bailarín,, estuvo a punto de raparse la cabeza para ‘escapar’ de su personaje y desligarse incluso de su estética, pero finalmente no lo hizo por responsabilidad profesional. En la citada serie, un thriller psicológico cuyo estreno está previsto para el 9 de junio en Apple TV+, Holland luce media melena y un rostro apocado que encaja a la perfección en la situación en la que se encuentra Sullivan, detenido por un terrible crimen del que se erige en principal sospechoso.

“A veces me sentía especialmente mal, al no entender las motivaciones y las acciones de Danny. Tuve una crisis en casa y pensé: ‘Voy a raparme la cabeza. Necesito hacerlo para quitarme a este personaje de encima’. Obviamente, como estábamos en pleno rodaje, decidí no hacerlo... No había experimentado algo así en mi vida”, ha confesado.