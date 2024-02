“Tierra Nocturna” es la temporada más vista de True Detective

La cuarta temporada de la serie de “True Detective” rompió récord como la más vista de todas; incluso superando a la primera, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

De acuerdo con cifras oficiales de Warner Discovery, la cuarta entrega dirigida por la mexicana Issa López, alcanzó 12.7 millones de espectadores. El récord anterior lo sostenía la primera temporada de la serie, la cual registró 11.9 millones de espectadores.

La serie protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, se estrenó el 14 de enero a nivel global, con 2 millones de espectadores; y este fin de semana transmitió su sexto y último episodio, el cual alcanzó 3.2 millones de vistas en todas sus plataformas.

De acuerdo con The Wrap, algo que ayudó a que “Tierra Nocturna” superará el récord de la primera temporada, fue su quinto episodio, que se emitió temprano debido al Super Bowl, éste tuvo 5 millones de espectadores.

“Tierra Nocturna” sigue a las detectives Liz Danvers (Jodie) y Evangeline Navarro (Kali), quienes después de muchos años, vuelven a trabajar juntas para investigar la desaparición de varios hombres que trabajan en la Estación de Investigación Ártica Tsalal, en una pequeña ciudad de Alaska.

Desde su estreno, la serie ha recibido críticas en línea, por incluir algunas referencias a la primera temporada; críticas a las que el creador de la serie, Nic Pizzolatto, se ha sumado.

“Ciertamente no tuve ninguna participación en esta historia ni en nada más. No me puedes culpar”, respondió el escritor en un foro de internet.

Al respecto, la directora y escritora de la cuarta temporada, comentó que entendía la relación que tenía Pizzolato con la historia, pero ella había escrito “Tierra Nocturna” con mucho respeto y amor a lo que él hizo.