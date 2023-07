Tekashi69 reparte miles de dólares en comunidades de República Dominicana

El cantante y rapero mexicoamericano, Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine, ha estado en boca de todos debido a la última pelea que tuvo con Anuela AA, a quien llamó “rata” por mostrar el rostro de su hija, Cattleya.

A ambos artistas se los vio años atrás, donde juntos lanzaron el tema “Bebé”. Aparte de las diferencias que se hicieron evidentes en los últimos días en las redes sociales, también el compositor de origen hispano se hizo sentir al obsequiar dinero en República Dominicana, lo que causó emoción en su sus fanáticos.

Al estar en tierras dominicanas, 6ix9ine aprovechó para regalar $40,000 en efectivo para obsequiarlos a varios ciudadanos del país caribeño.

“¿Cuanto necesitado en este mundo? ¿Canta maldad? Desde niño (mi mamá) me ha enseñando como ser humano. No importa lo que digan de mi. Dios sabe que no me importa el dinero. Yo (he) visto cuanto tu haz sufrido y luchando en esta vida para darnos la vida que tu pudiste. Dios tiene algo grande para mi yo lo sé”, escribió Hernández en Instagram.