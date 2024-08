Suga de BTS es interrogado tres horas por la policía surcoreana

Suga, integrante del grupo BTS, se presentó en la estación de policía de Yongsan en Seúl el 23 de agosto a las 7:45 pm hora KST (hora coreana) después de completar sus deberes militares de servicio público del día para asistir a su interrogatorio, y se informó que completó su primera investigación policial alrededor de las 10:54 pm. KST.

Después del interrogatorio, Suga se presentó ante los periodistas con una expresión severa, diciendo: “Lo siento mucho. Me disculpo profundamente por el dolor y la decepción causados por mis acciones indebidas. Estoy muy arrepentido y me aseguraré de que un incidente así no vuelva a suceder. Me disculpo con todos los que me han apoyado. Una vez más, lo siento”.

No respondió preguntas sobre qué tipo de preguntas recibió de la policía, por qué no se presentó a la policía después de ser atrapado conduciendo ebrio, si solo había bebido una cerveza a pesar de tener una concentración de alcohol en sangre al nivel de suspensión de licencia, solicitudes para que abandonara BTS, o si no sabía que era ilegal conducir un patinete eléctrico después de beber.

La policía ha declarado que investigarán a fondo los detalles del caso y las diversas sospechas.

Suga se encuentra actualmente sirviendo como trabajador de servicios sociales para sus deberes militares obligatorios, y su fecha de baja está fijada para junio del próximo año.

Como se informó anteriormente, la policía encontró a Suga después de caerse en un patinete eléctrico frente a su casa en el área de Hannam-dong en Seúl. Después de que la policía discerniera que la estrella de la música estuvo bebiendo y conduciendo, fue llevado a una estación de policía, donde se le realizó una prueba que dio como resultado un nivel de alcohol en sangre de 0.227%. Se informa que el porcentaje es el más alto encontrado en un incidente de DUI de una celebridad.

La policía ha declarado que se enfrentará a una investigación criminal por conducir un patinete eléctrico en estado de ebriedad, lo que se considera lo mismo que conducir un automóvil según la ley de Corea del Sur. Suga y BIGHIT MUSIC han publicado desde entonces disculpas formales .