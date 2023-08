“Sufrí por ser una persona que decía sí a todo”, asegura Dinah Jane

Dinah Jane sufrió por ser una persona que a todo decía que sí. La estrella del pop de 26 años habló recientemente sobre su lucha contra la depresión y Dinah ahora sugirió que ha pagado el precio por intentar complacer a demasiadas personas.

Dinah, quien saltó a la fama como parte de la agrupación de Fifth Harmony, declaró a The Messenger: ‘Siento que hay muchas mujeres o personas que podrían identificarse, o personas que nunca hubieran pensado que alguien que está en una posición como yo lo haría. Alguna vez he experimentado algo como eso, y es real y existe. En algún momento, todo el mundo tiene esos momentos de fondo en los que dice: -Esto no es para mí. No quiero hacer nada de esto-’.

Cuando se le preguntó cuál fue su punto de quiebre, Dinah respondió: ‘Lo que realmente me alejó y me deprimió, quiero decir que en realidad fueron las personas más cercanas a mí, como mi familia. Yo diría que por más incondicional y orientada a la familia que fuera, también se convirtió en mi mayor perdición. Estaba tan acostumbrado a ser una persona que decía -sí- a todos y a cualquiera en mi vida que eventualmente ese rasgo de mí mismo me atrapó’.

Dinah se embarcó en una pausa de tres años en la industria de la música en medio de sus problemas de salud mental.

Y la estrella que encabeza las listas consideró que el descanso fue una experiencia ‘reveladora’.

La intérprete de éxitos como ‘Ya Ya’ dijo: ‘Estaba cansado de sufrir en la oscuridad, estaba cansado de poner a la gente delante de mí. Estaba cansado de no ser suficiente, ya fuera mi relación con mi familia o mis relaciones íntimas, simplemente sentía que no era suficiente en nada y en cada elemento de mi vida. Así que huir completamente de la música fue una especie de -apertura-’.