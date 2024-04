Sony llevará al cine el musical de Broadway basado en los Estefan

El musical ‘On Your Feet’, dirigido por Jerry Mitchell, retrata la historia de los Estefan, dos inmigrantes cubanos que alcanzaron el estrellato internacional desde Miami y se han convertido en iconos de la música latina.

La historia se centra en el personaje de Gloria Estefan, desde su llegada a la ciudad del sur de Florida (EEUU), sus inicios en la escena local y su consolidación como la vocalista de la orquesta Miami Sound Machine, todo salpicado de éxitos reconocibles como ‘Conga’, ‘Rhythm Is Gonna Get You’ y ‘Get On Your Feet’.