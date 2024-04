Daniel Bisogno relata la experiencia sobrenatural que vivió mientras estaba en coma

“Para mí yo no estuve nunca en el hospital de manera presencial, yo estuve en otro lado. Imagínese que desperté en un hospital que era igual, el mismo, pero había cactus, entonces yo pensé que era una versión de playa del hospital. Me bañaba yo me acuerdo que muy a gusto como en plástico, me bañaba una enfermera”, dijo Daniel Bisogno.

Ante la pregunta sobre si lo que estaba experimentando era un sueño, Bisogno respondió que no estaba seguro, si eran sueños o delirios: “Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto, Isela Vega”.

El conductor de ‘Ventaneando’ afirmó que, a pesar de ser consciente de que estaba hospitalizado, en su sueño recuerda que viajó a Houston, acompañado por sus médicos.

Daniel recordó que al despertar, aún creía estar en su sueño y anticipaba que lo iban a bañar en la playa, aunque esto nunca sucedió. Ahora, recuerda estos sueños con cierto temor.