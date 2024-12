“The Voice USA”: Sofronio Vásquez, el gran ganador

El entrenador debutante Michael Bublé cerró su temporada de novato con dos de los miembros de su equipo Bublé , Shye y Sofronio Vasquez, entre los 5 mejores.

Finalmente, Vasquez se ganó los corazones y los oídos de la audiencia, llevándose la corona de la temporada 26, mientras que Shye quedó en segundo lugar.

No fue una mala manera para que Bublé cerrara su primera aparición en The Voice, y estaba radiante en la alfombra roja posterior a la final en el estudio de Universal mientras él y Vasquez hacían su vuelta de la victoria con los medios de comunicación, incluido NBC Insider .

Bublé se deshizo en elogios para Vásquez por sus actuaciones durante toda la temporada. Se convirtió en el único ganador filipino/asiático de la versión estadounidense de The Voice, o de cualquier otro concurso de canto con sede en Estados Unidos.

“Hay un país entero que está viendo esto como si fuera un Super Bowl, no es broma”, dijo Bublé con orgullo. “Y lo que es más interesante es que no se trató solo de Filipinas. Se trató de Indonesia, Singapur, Malasia, gente de China. Había gente de todas partes que se vio reflejada en este chico y es genial. No lo puede creer. Le cuesta mucho comprenderlo”.

Vásquez y Bublé también hablaron sobre las sorprendentes selecciones de canciones de esta temporada y lo que imaginan para la carrera del cantante en el futuro.

Si bien las dos últimas canciones de competencia de Vasquez fueron “Unstoppable” de Sia y “A Million Dreams” de la banda sonora de The Greatest Showman , el cantante nos dijo que la selección de canciones que le dieron lo hizo reflexionar, pero luego finalmente le dio mucha confianza después de que eligió la clásica balada de Roy Orbison, “Crying”, de los Playoffs.