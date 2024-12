Trailer de ‘28 años después’: ¿vuelve Cillian Murphy?

Aunque se había informado que la estrella original de la película, Cillian Murphy , volvería a interpretar su papel de Jim además de ser productor ejecutivo, parece estar ausente del tráiler y no aparece como miembro del elenco en el material promocional.

Uno de esos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla en una misión hacia el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes”.

Sin embargo, el nuevo tráiler presenta un clip particularmente discordante de un zombi que algunos en las redes sociales especularon que tiene un parecido con el ganador del Óscar. (Columbia Pictures no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety sobre el asunto).

“ 28 Years Later ” será la primera de una trilogía de películas secuelas encabezadas por Boyle y Garland. Se filmó en forma consecutiva con “28 Years Later II: The Bone Temple”, la segunda película de la trilogía, dirigida por Nia DaCosta .

La película fue filmada por el director de fotografía Anthony Dod Mantle con un iPhone 15 Pro Max. Andrew MacDonald y Peter Rice serán los productores junto con Garland y Boyle. “28 Years Later” es producida por Columbia Pictures en asociación con BFI, DNA Films y Decibel Films. La película se estrenará el 20 de junio de 2025.

Mira a continuación el trailer de esta esperada secuela: