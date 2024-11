Silvia Pinal y su hija se pelearon por el amor de un hombre

La historia de Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel es una de las más comentadas en el mundo del espectáculo mexicano. Este drama familiar, que involucró a ambas actrices y a un hombre llamado Fernando Frade, dejó una marca profunda en su relación.

Fue a inicios de la década de los 80, cuando Silvia Pinal inició un romance con Fernando Frade, cuya relación duró dos años. No obstante, su amor no duró mucho debido al alcoholismo de Frade.

Lo más angustioso para Pinal no fue la separación, sino la revelación de que su hija Sylvia Pasquel, quien ya había sido novia de Frade antes que su madre, volvió con él.

Este hallazgo generó una separación entre madre e hija, que se prolongó durante varios años.

En su libro “Esta soy yo: Silvia Pinal”, la actriz reveló que cuando se enteró que Frade había regresado con su hija la lastimó mucho. “Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal.

Pasquel, por su parte, ha dicho en repetidas oportunidades que ella y Frade se conocieron años antes de que éste saliera con su madre tras divorciarse de Enrique Guzmán.

“Sí lo quería mucho, pero las cosas se dieron cómo se dieron, yo vivía en España y cuando volví me enteré que estaban juntos, yo no me siento mal porque nunca hice nada impropio”, aseguró Sylvia Pasquel en una entrevista para Telemundo.

“Nunca voy a cuestionar lo que ella hace, porque ella me dio la vida, es mi madre, yo la respeto, el perdón se dio y lo que pase después queda en la consciencia de cada quién”.