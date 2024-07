Shannen Doherty murió con un ‘selecto grupo de amigos’ a su alrededor

Y añadió: “En su mente, ella no quería considerar ninguna otra alternativa. Pensaba que estaba venciendo esto y estaba comprometida con la vida. No hablamos de lo que eso significaba en términos de tiempo adicional para ella, porque no era así como actuaba. Quería vivir cada día, no como si fuera su último día, sino como si fuera el comienzo de otro capítulo para ella. Seguimos adelante hasta que ya no pudimos más”.

“En la última conversación que mantuvimos, ella se estaba dando cuenta de que las cosas habían dado un giro bastante significativo. La conversación giró en torno al amor, el apoyo, el cariño y la lucha. Quería seguir con el tratamiento y luchar, aunque su estado físico había empeorado un poco. Y así lo hicimos”.

La estrella se sometió a una operación quirúrgica a finales del año pasado para extirparle un tumor cerebral al que había bautizado con el nombre de Bob, e insistió en su momento en que había trabajado incansablemente para recuperar sus habilidades motoras y se declaró “una persona que no se rinde”.

Durante un episodio del podcast ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’ (Seamos claros con Shannen Doherty) relató sus batallas e insistió hasta noviembre de 2023 en que “no había terminado” de vivir.

Dijo:

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No he terminado”