Shakira explica por qué no había acudido antes a la gala del Met

El pasado lunes 6 de mayo se celebró el evento más importante del calendario social neoyorquino, donde se dan cita celebridades del mundo del cine, la música y la moda.

Entre los casi quinientos invitados que reúne cada año Anna Wintour, la editora jefe de Vogue, había muchos que pisaban por primera vez las escaleras del museo Metropolitano, como los cantantes Rauw Alejandro y Karol G, el actor Nicholas Galitzine (‘La idea de tí’) o la actriz Ayo Edebiri (‘The Bear’).

Lo extraño es que en esta lista de novatos aparece también la cantante Shakira, una de las estrellas latinas más poderosas de la industria discográfica y una de las primeras en hacerse un hueco en la escena estadounidense.

¿Cómo era posible que no le hubieran invitado antes a la gala del Met? En realidad, sí lo habían hecho. Ella misma confirmó a su llegada a la celebración, ataviada con un vestido rojo a medida diseñador por Wes Gordon para Carolina Herrera.

“Es mi primera gala del Met. Me han invitado muchas veces, pero nunca ocurría, siempre había algo que me lo impedía. Así que por fin he podido venir y estoy muy emocionada”, explicó Shakira a los presentadores del programa estadounidense Extra.