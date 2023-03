Selena Gómez arranca suspiros vestida de novia en Nueva York

La temporada de bodas está a punto de entrar en pleno apogeo. En paralelo, la vida amorosa de Selena Gómez ha estado fascinando a sus 400 millones de seguidores.

La actriz y cantante fue vista por las calles de Nueva York con un vestido de novia el pasado martes 21 de marzo. Las fotos rápidamente encendieron la red y fueron objeto de muchas especulaciones. ¿Selena Gomez se estaba casando de verdad?

Desde 2021, Selena Gómez protagoniza la serie Disney +, Only Murders in the Building. En la serie interpreta el papel de Mabel Mara junto a Charles-Haden Savage y Olivier Putnam, interpretados por Steve Martin y Martin Short respectivamente. El trío es inquilino del mismo edificio y tiene una pasión por el crimen.