Scarlett Johansson reúne a los Vengadores para luchar contra Trump

Mark está haciendo una película. Danai está haciendo campaña en Atlanta. Yo estaba en el Gran Cañón. Don está, no sé, probablemente en un campo de golf en algún lugar”, bromea. “Pero pudimos reunir a todos... en una reunión por Zoom todos juntos al mismo tiempo, lo cual fue una locura y divertidísimo”.

“Creo que soy cautelosamente optimista, sea lo que sea lo que eso signifique”, añade riendo. “Espero que la gente se acuerde de votar, no se confíe y participe. Siento que, si la gente vota, estaremos en buena forma”.

¿Cómo me siento? Dios mío, no lo sé”, dice Scarlett Johansson en una reciente llamada con Vanity Fair . “Esa es una pregunta capciosa”. A menos de una semana de que Kamala Harris se enfrente a Donald Trump el día de las elecciones, las estrellas realmente están como nosotros: esperando ansiosamente los resultados de la carrera presidencial de 2024 .

Aunque Zachary Levi, de Shazam, se refirió recientemente a los camaradas más cercanos de Trump como los “Vengadores”, el equipo real está dando su apoyo a Harris.

En el video, intentan crear una frase pegadiza para el vicepresidente actual, haciendo referencias a momentos de sus respectivas películas, incluidas Iron Man y Black Panther.

“Inmediatamente se convirtió en gente tratando de superarse entre sí con frases ingeniosas”, dice Johansson. “Robert y Mark, están discutiendo como dos ancianas. Y, por supuesto, yo soy la persona que está tratando de organizar a todos. Es muy similar a lo que es nuestra dinámica en las películas... Fue maravilloso sentir que todos pudieron reunirse en torno a esto, y espero que involucre a nuestros fanáticos en el proceso de votación”.

El vídeo termina con la URL de iwillvote.com , un sitio que ofrece recursos para comprobar el estado del registro de votantes, encontrar su lugar de votación y obtener más información sobre el proceso de votación antes del 5 de noviembre.

Johansson reconoce que la gente todavía está procesando “varios años tumultuosos”, pero dice que es vital centrarse en el futuro. “En realidad, no estás votando durante cuatro años, estás votando durante ocho. Ciertamente, he conocido a personas que simplemente están privadas de sus derechos. Sienten que hay un resultado inevitable”, continúa. “Ese tipo de fatiga es lo que conduce a la complacencia. Solo espero que la gente ejerza su derecho a votar y a participar, especialmente los jóvenes, porque obviamente es su futuro”.

Johansson dice que le preocupa el daño irreparable que una nueva presidencia de Trump podría causar a sus hijos, incluido el hijo que comparte con Colin Jost, de Saturday Night Live. “Mi hija tiene 10 años y estoy pensando en cuánto daño se ha hecho, no solo política y socialmente, sino también ambientalmente, bajo la administración Trump”, dice. “Parece casi una emergencia. Se siente muy urgente apoyar lo opuesto a eso”.

No se trata solo de combatir a Trump, sino también de abrazar a Harris, a quien Johansson llama “diplomática en los aspectos importantes” después de haber pasado tiempo con la candidata. “Cuando hablé con ella, realmente sentí que es una persona justa, de buen corazón y amable”, dice Johansson.

“La amabilidad, para mí, es un factor muy importante en la persona que me gustaría ver al frente de este país. La compasión también es otra cualidad muy importante, que ella tiene y Trump simplemente no. Creo que tal vez él sea incapaz de sentir ese sentimiento. Otro factor aterrador es tener un líder que no sea capaz de sentir compasión”.

Cuando se le pregunta qué está en juego en la elección entre una presidencia de Harris y cuatro años más de Trump, Johansson responde: “No me parece que sean cuatro años más de Trump; creo que es una nueva era de Trump. Él llenó por completo la Corte Suprema y fue, creo, muy estratégico al dirigir no solo una campaña que perdió hace cuatro años, sino que tenía en mente un plan maestro para reestructurar el gobierno para la próxima década y más, apoyado por grupos de presión que tienen sus propios intereses en el corazón”.