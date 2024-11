Aventura: playlist de su gira Cerrando Ciclos 2024

El grupo de bachata Aventura, liderado por Romeo Santos, ha estado recorriendo el mundo con su gira de despedida “Cerrando Ciclos” en 2024. Esta gira ha sido un viaje emocional tanto para los miembros de la banda como para sus fanáticos, quienes han disfrutado de una selección de sus mayores éxitos a lo largo de los años.

Desde que la gira comenzó el 1 de mayo en Sacramento, California, Aventura ha interpretado una impresionante lista de canciones que han marcado su carrera. Aquí te presentamos un vistazo a algunas de las canciones más destacadas del setlist de la gira y probablemente también en su mayoría sea interpretada en su show en San Pedro Sula:

Por Un Segundo - The Last (2009)

Mi Niña Cambió - Love & Hate (2003)

El Desprecio - The Last (2009)

La Boda - God’s Project (2005)

Los Infieles - K.O.B. Live (2006)

Llorar - Love & Hate (2003)

Dile Al Amor - The Last (2009)

Angelito - God’s Project (2005)

Enséñame a Olvidar - We Broke the Rules (2002)

Te Invito - Love & Hate (2003)

9:15 - We Broke the Rules (2002)

Todavía Me Amas - We Broke the Rules (2002)

Brindo Con Agua - Sencillo lanzado en abril de 2024

El Malo - The Last (2009)

El Perdedor - K.O.B. Live (2006)

Mi Corazoncito - K.O.B. Live (2006)

Su Veneno - The Last (2009)

Mujeriego - Generation Next (1999)

Amor de Madre - We Broke the Rules (2002)

La Película - Love & Hate (2003)

La Tormenta - The Last (2009)

Volvió La Traicionera - God’s Project (2005)

Our Song - God’s Project (2005)

Hermanita - Love & Hate (2003)

Deja Vú - Love & Hate (2003)

Yo Quisiera Amarla - The Last (2009)

Tu Jueguito - The Last (2009)

Trampa de Amor - Trampa de Amor (1996)

Un Poeta Enamorado - Generation Next (1999)

Amor Bonito - Generation Next (1999)

No Lo Perdona Dios - Generation Next (1999)

Cuando Volverás - We Broke the Rules (2002)

Alexandra - Generation Next (1999)

Volví - Colaboración con Bad Bunny lanzada en 2021

Obsesión - We Broke the Rules (2002)