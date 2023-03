Ruth E. Carter se ha convertido en la primera mujer negra en ganar dos premios Óscar.

Carter, quien en 2019 se convirtió en la primera persona negra en ganar el Óscar por diseño de vestuario por su trabajo en “Black Panther” de Marvel, fue nuevamente reconocida por la secuela de la película, “Wakanda Forever”.

Carter venció a Catherine Martin, quien ganó los premios BAFTA y del Sindicato de Diseñadores de Vestuario por su trabajo en “Elvis” de Baz Luhrmann.

También venció a Mary Zophres por “Babylon”, a Jenny Beaven por “Mrs. Harris Goes to Paris” y Shirley Kurata por “Everything Everywhere All at Once”, que fue la sorpresiva ganadora del premio Sci-Fi Fantasy en el CDGA.