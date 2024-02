Rod Stewart vende derechos de su música e imagen por $100 millones

Rod Stewart, leyenda del rock de 79 años considera que, tras seis décadas en el negocio de la música, ha llegado el momento de asegurar su legado. Para lograrlo, ha tomado la decisión de vender los derechos sobre su catálogo, que incluye los éxitos ‘Maggie May’, ‘Stay With Me’, ‘You Wear It Well’, ‘You’re in My Heart’ y ‘Do Ya Think I’m Sexy?’.

A partir de ahora la compañía Iconic Artists Group de Irving Azoff es la propietaria de su obra artística y se ha hecho también con ciertos derechos a la hora de utilizar su nombre e imagen.

“Me siento afortunado de haber encontrado en Irving y en su equipo de Iconic a unos socios a los que puedo confiar el trabajo de mi vida”, ha asegurado Rob al anunciar la noticia.

El acuerdo se produce después de que Rod cancelara una adquisición prevista por Hipgnosis Songs Fund en junio de 2023.

Según los rumores, el veterano de la música pasó dos años negociando un acuerdo con el fundador y CEO de la compañía, Merck Mercuriadis, pero al final decidió que no le merecían la confianza necesaria como para dejar en sus manos las canciones que ha compuesto.

En 2023, Rod puso por escrito su vida, en un libro que, con el título de “Rod: The Autobiography”, Crown Archetype publicó el 23 de octubre.

Stewart hace repaso de su carrera, desde sus orígenes en The Jeff Beck Group y The Faces hasta su carrera en solitario, con éxitos como ‘Do Ya Think I’m Sexy?’, ‘Maggie May’, ‘Tonight’s the Night’ o ‘Hot Legs’. En el libro también hay lugar para su vida amorosa, sus tres matrimonios y sus ocho hijos