La leyenda del rock británico Sir Rod Stewart rechazó una oferta para actuar en el Mundial de Qatar a pesar de que le ofrecieron poco más de un millón de dólares, según informó Variety.

El cantautor de 77 años rechazó el concierto y la jugosa oferta porque “no estaba bien” tocar en el país del Medio Oriente, elegido para albergar la próxima Copa del Mundo pero que ha generado controversia, entre otras cosas, por su postura en contra de la homosexualidad, que es ilegal en la región.

“De hecho, hace 15 meses me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para actuar allí. Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes también deberían salirse del país también por suministrar armas”, le dijo el británico a The Sunday Times.

La apertura del próximo torneo de fútbol contará con actuaciones de estrellas como Robbie Williams, así como Craig David, Shakira y Fatboy Slim,entre otros.

Sin embargo, la cantante pop Dua Lipa recientemente negó los rumores de que se sumaría al evento, asegurando que no visitará el país hasta que “se salvaguarden todos los derechos humanos”. “Actualmente hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar. Sólo estaré animando a Inglaterra desde lejos”, expresó la estrella pop. “Espero visitar Qatar cuando hayan cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hicieron cuando ganaron el derecho a albergar la Copa del Mundo”.