“Robot Salvaje”, una bonita historia para toda la familia

De la mano de DreamWorks Animation llega la tan esperada adaptación de un éxito literario: Robot Salvaje del querido y galardonado libro best seller, número uno de la lista de ventas del New York Times.

Esta épica aventura relata el viaje de una robot —la unidad ROZZUM 7134, “Roz” para abreviar, que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, estableciendo gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de un gansito huérfano.

Robot salvaje está protagonizada por la ganadora de un Óscar, Lupita Nyong’o como la robot Roz; el nominado a un Emmy y un Globo de Oro, Pedro Pascal, como el zorro Fink; la ganadora de un Emmy Catherine O’Hara como la zarigüeya Pinktail; el nominado al Óscar Bill Nighy, quien presta su voz al ganso Longneck; Kit Connor como Brightbill y la nominada al Óscar, Stephanie Hsu como Vontra, una robot que se cruzará con la vida de Roz en la isla.

La película también cuenta con las voces de Mark Hamill , Matt Berry (What We Do in the Shadows, Bob Esponja) y Ving Rhames (Misión imposible, Pulp Fiction).