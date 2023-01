Robbie Williams lamenta no haber llegado a más con Kylie Minogue

Antes de conocer a su esposa Ayda Field y convertirse en un hombre de familia modélico, Robbie Williams acumuló un largo historial de breves romances con mujeres famosas que incluye al menos dos de las Spice Girls -Geri Horner y Mel C- y estrellas de cine como Lindsay Lohan.

En ese sentido, solo se le quedó clavada una espinita: Kylie Minogue. La cantante australiana era la mujer de sus sueños y tuvo la oportunidad de conquistarla cuando grabaron juntos el sencillo ‘Kids’ allá por 2000.

A pesar de la química que derrochan en el videoclip de esa canción, Robbie reconoce que no ocurrió nada entre ellos, o al menos no lo que a él le habría gustado, porque su talento como seductor se desvanecía en cuanto la veía. “Lo estropeé por comportarme como si tuviera 13 años siempre que estaba cerca de ella. Era como esa chica que está un curso por encima tuyo. No sabía cómo hablarle. Pero es mi ‘crush’, estaba loco por ella”, ha confesado en el programa de Radio 2 de Scott Mills ‘My Life Thru A Lens’.