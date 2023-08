Raphy Pina defiende a Natti Natasha sobre rumores de infidelidad

”La fama no es para todo el mundo. Quién no tenga la correa ajustada para aguantar esa presion mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones”, escribió Raphy.

Hasta el momento, la artista Natti Nathasha no se había referido sobre el tema, pero fue su esposo Raphy quién en un video y una descripción extensa le dedicó a la cantante su respaldo de las críticas.

El productor en su reflexión manifestó que: “De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir a las personas que uno debe tener cerca en las buenas y malas, y más aún quién uno tenga como pareja, me respeta y me ama como la amo yo. Dios nos regaló una vida nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y más en este mundo de las fantasias llamada música y un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar”.

La defensa de Raphy llega en momentos de polémica donde involucran a su esposa de serle infiel, todo fue el pasado 3 de agosto del presente año, donde el programa ‘La Comay’ de Tele 11 de Puerto Rico, hiciera público un supuesto audio de Natti Natasha y una fotografía “sin pijama” de la cantante, la cual aseguran, envió ella misma a un hombre con quien le estaría siendo infiel a su actual esposo.