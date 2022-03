La actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza no se avergüenza de los ‘retoques’ que se hizo tras ganar el concurso ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2007 y que le ayudaron a convertirse en una de las mujeres más admiradas de su país.

Lo habitual entre las celebridades es que pasen por quirófano para aumentar el tamaño de su busto, pero ella fue a contracorriente al optar por una reducción de pecho.

Inicialmente quedó “muy contenta” con el resultado final, pero en los últimos meses ha experimentado “complicaciones” derivadas de la operación que han reforzado su convicción de que en realidad cometió un error.

“Hoy en día me arrepiento muchísimo. Me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones”, ha confesado en su podcast.