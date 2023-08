Noah Schnapp salió del armario gracias a su personaje en “Stranger things”

Noah Schnapp salió oficialmente del armario el pasado mes de enero y lo hizo de la forma más centennial posible: publicando un vídeo en TikToK en el que hacía playback al ritmo de un audio viral que repetía “nunca fue para tanto, cariño”.

Casualmente, el personaje de Will Byers que le hizo famoso en ‘Stranger things’ también había vivido un hito muy similar en la segunda parte de la última temporada de la serie, que se había estrenado medio año antes, y vivir ese proceso aunque fuera como un mero intérprete le ayudó a dar el mismo paso en la vida real.

“Una vez que acepté plenamente que Will era gay, la velocidad a la que me acepté a mí mismo aumentó de forma exponencial. Estaría en un lugar diferente completamente si no hubiera tenido a Will para interpretarlo, y para quererme y ayudarme a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado ese papel, probablemente seguiría en el armario”, ha explicado ahora en declaraciones a Variety.

Su compañera de reparto Millie Bobby Brown ha sido uno de sus grandes apoyos a lo largo de los últimos meses. A ella le confesó que era gay en privado, aunque no pudo hacerlo cara a cara como habría querido. “No paraba de intentar hacerlo en persona con ella, y era demasiado difícil. Así que un día la llamé por FaceTime en medio de una fiesta y le dije: ‘Millie, soy gay’. Y ella me respondió: ‘¡Oh, Schnapper! Por fin me lo has dicho’”.

En realidad, la gran mayoría de amigos y familiares ya lo sabían o se lo imaginaban, y sólo se limitaron a decirle: “Ya lo sabíamos”