“Ningún RBD fue a mi boda”: Dulce María se defiende de señalamientos por ausencia en boda de Maite Perroni

La cantante Dulce María ha querido poner un alto a todos los rumores que se han generado tras haber faltado a una de las más recientes bodas de una RBD el pasado 9 de noviembre.

Tres semanas después de aquel evento, es la actriz que dio vida a Roberta en Rebelde quien explica por qué no fue a Valle de Bravo para acompañar a Maite Perroni en su boda.

En un encuentro con medios de comunicación durante el comienzo de las grabaciones de la telenovela ‘Pienso en ti’, donde Dulce María compartirá créditos con David Zepeda, la actriz aclaró que no le fue posible acudir ya que ese día tenía algunas cosas de trabajo que resolver.

“Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces no pude asistir-”, explicó. “Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”, agregó la cantante de ‘Tras de mí’.

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno. A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”, mencionó.