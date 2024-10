Nieta de Alejandro Fernández fue operada de emergencia

El joven intérprete también manifestó la admiración que le tiene su primogénita, quien dijo, ha sido muy valiente.

“Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida”.

“A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más!”, se lee en el mensaje dedicado a su hija.

Además de Mía, Alex Fernández y Alexia Hernández tienen otra hija menor, Nirvana, quien nació en enero de este año.

Con información de Plano Informativo.