Nayensy Solórzano, tiktoker hondureña que sueña con ser veterinaria

REDACCIÓN. Muchos jóvenes se han hecho virales en las redes sociales debido a su belleza, carisma y creatividad a la hora de subir una foto o video, tal es el caso de Nayensy Solórzano, una adolescente originaria de Trojes, en el departamento de El Paraíso, que recientemente se mudó a España en busca de mejores oportunidades.

”Tuve una vida muy dura en Honduras, mi padre me apoyaba en lo que podía y mi madre también lo hacía (ella ya vivía en España), pero ellos se pusieron de acuerdo para que yo pudiera vivir junto a ella para tener más estudios y después poder regresar a Honduras”, manifestó.

La guapa hondureña comentó que actualmente reside en Madrid con su mamá, su abuela y su hermanita, hace poco se graduó del nivel medio y pronto estudiará veterinaria auxiliar en el nivel superior.

Asimismo, la tiktoker habló sobre sus inicios en esta plataforma:

“yo casi no usaba las redes, no me gustaban mucho, no usaba Instagram pero usaba poco TikTok; le tenía mucho miedo a las cámaras, me daba pena hacer un live pero poco a poco me acostumbré, gracias a muchos chavos que me aconsejaban he podido adaptarme a usarlas”, expresó.

Nayensy también agregó que sus primeros videos fueron grabados en la pulpería que tenía su abuela en Honduras, ya que en su tiempo libre solía visitarla para ayudarle a atender el pequeño negocio, y así sucesivamente se fue viralizando.

Parecido con Luka Modrich

La bella jovencita habló acerca del nombre de usuario con el que aparece en TikTok: “Lukita Solórzano”, y es que cuando empezó a ganar seguidores, muchos de ellos le comentaban que tenía un increíble parecido al futbolista croata Luka Modrić.

“Al principio me era molesto, pero poco a poco me fui acostumbrando y ahora ya no me molesta, más bien les digo que es mi papá y que por eso me puse el nombre de él en TikTok”.

Los retos de vivir en el extranjero

Nayensy aseguró que lo que le ha resultado más difícil de estar en España es extrañar a su padre, ya que estaba acostumbrada a vivir con él, y aunque se siente feliz de tener a su madre cerca, es una prueba que la está haciendo más fuerte.

Por otro lado, la jovencita dijo que entre sus planes está aprender otros idiomas, principalmente el inglés, “aquí el estudio es un poco más difícil y apenas me estoy adaptando, por los momentos he estado un poco inactiva en las redes sociales porque quiero enfocarme en mis estudios, quisiera sacar una carrera de estética más adelante, así que voy poco a poco”.

Viral

Nayensy “Lukita” Solórzano saltó al estrellato en las redes sociales con sus sensuales bailes, pues además de ello, tiene un cuerpo espectacular y un cabello hermoso que no pasa desapercibido.

Recientemente, la jovencita sorprendió a sus seguidores al aparecer con un tono rubio que resalta sus facciones y, por supuesto, es muy halagada por su encantadora forma de bailar y hacer los trends del momento.