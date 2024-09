Natalia Lafourcade dice que la paz de México cuelga de un hilo

La paz en México cuelga de un hilo, sentenció una en entrevista con EFE la cantante mexicana Natalia Lafourcade, ante la ola de violencia que enfrenta el país.

Sin embargo, advirtió que la humanidad debe asumir el compromiso por buscar la paz y promoverla en lo individual para no alimentar este ciclo violento, que solo en el último año de México ha generado casi 21,700 asesinatos.

“Sabemos que está difícil (la paz, en México) y que está colgando de un hilo y eso la verdad me entristece saber que existen tantos problemas y que hay que solucionar. Considero que conectar con el valor de la paz es muy importante porque hasta que no a nivel personal se promueva este valor estamos alimentando este ciclo que no va a tener fin si no ponemos remedio”, indicó.

Lafourcade fue designada el viernes como la primera Embajadora de la Música por la Paz, en el marco de la 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en el norteño estado mexicano de Nuevo León. Mencionó que alrededor de la búsqueda de la paz es muy importante la acción, porque hay personas que no están haciendo la diferencia.

“Siento que muchos, los que vamos despertando, los que vemos en el trabajo de sí promover una vida alineada con valores, con aportar cosas positivas, eso puede empezar a marcar una diferencia”, afirmó. Destacó que la música es una “súper herramienta” de paz, pero cuando sucede armónicamente.