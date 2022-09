A su corta edad, Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más importantes de Hollywood desde su aclamado trabajo en ‘Call Me by Your Name’, de Luca Guadagnino.

A partir de ese momento, ha protagonizado películas independientes como ‘Lady Bird’ y ‘Beautiful Boy’, y el éxito de taquilla ‘Dune’.

Al seguir los pasos de los grandes de la meca del cine, el actor ha revelado a la versión británica de la revista Vogue - que lo convirtió en la primera estrella masculina en posar para la portada de la edición- el consejo profesional que le dio Leonardo DiCaprio.

“Nada de drogas duras o películas de superhéroes”.

Sin duda, un consejo que también le daría el director Martin Scorsese, quien años atrás generó controversia al asegurar que las películas de Marvel o DC no son cine.

FOTOS: Timothée Chalamet desata la locura en la alfombra roja del Festival de Venecia con su atrevido “look”

El actor de 26 años protagonizó junto con Leonardo el éxito de comedia negra del año pasado, ‘Don’t Look Up’, de Adam McKay y que fue nominada al Óscar en la categoría de mejor película.

Leo DiCaprio es famoso por elegir sus papeles de una forma muy selectiva. Su trabajo en ‘Titanic’ de 1997 le lanzó al estrellato mundial y ganó su primer y único premio de la Academia por su actuación en ‘The Revenant’, del director mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Por su parte, la trayectoria profesional de Timothée le ha valido un lugar similar como un actor muy respetado tanto por la crítica como por el público.

En 2023, interpretará a un joven Willy Wonka en ‘Wonka’, de Paul King. También protagonizará ‘Dune: Part Two’, de Denis Villeneuve, junto a Zendaya, Florence Pugh y Austin Butler.