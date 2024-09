Murió Fernando Ponce de León, flautista de Mägo De Oz

Mägo De Oz agregó que “a los los músicos no nos gusta el silencio” porque les gustan los aplausos; ese es el motivo por el que no solicitaron un minuto de silencio para Fernando Ponce de León.

José Andrëa ex vocalista de Mägo De Oz dedica mensaje a Fernando Ponce

Por medio de Instagram, Jose Andrëa, ex vocalista de Mägo De Oz, dedicó un emotivo mensaje a Fernando Ponce de León en donde lamentó su perdida.

“Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras”, se lee al inicio del mensaje.

“Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté.Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando”, finalizó José Andrëa.