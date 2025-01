Muere de cáncer Linda Nolan, cantante y estrella de la TV

La banda alcanzó la fama internacional en 1979 con el éxito “I’m in the Mood for Dancing”, un tema que se convirtió en un himno generacional. Con una fuerte base de fans en Japón, las Nolan lograron un hito impresionante: superar a The Beatles en ventas en ese país.

A lo largo de su carrera con el grupo, Linda y sus hermanas publicaron múltiples álbumes y dieron conciertos por todo el mundo, consolidándose como una de las bandas femeninas más queridas de su época.

En 1983, Linda decidió dejar el proyecto y se enfocó en el teatro musical. Su participación en la producción de Blood Brothers junto con sus hermanas fue especialmente destacada, alcanzando un Récord Guinness por su desempeño colectivo.

Luego, Linda también se hizo conocida en televisión, con apariciones en programas de telerrealidad como Loose Women, Celebrity Big Brother y Come Dine With Me.

En cuanto a su vida romántica, la cantante contrajo matrimonio con Brian Hudson en 1979. Hudson, quien también era su mánager, fue una figura clave en su esfera personal y profesional hasta su fallecimiento en 2007.