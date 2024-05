Niurka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio con Mauricio Islas

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Niurka no se guardó nada y habló abiertamente sobre su pasado amoroso. Según la actriz, su romance con Mauricio Islas ocurrió durante la época en que trabajaba en Televisa en varias producciones dirigidas por Osorio. «Mauricio y yo tuvimos una relación mientras yo estaba con Juan», confesó Niurka, sin titubeos.

“Éramos jovencitos; él era soltero y me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces me dejé llevar. La verdad, me desquité con uno guapo”, declaró.

Mauricio Islas, conocido por su carrera en telenovelas y series mexicanas, no ha emitido ninguna declaración al respecto, mientras que Juan Osorio ha mantenido silencio sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas al productor aseguran que la noticia le ha causado una gran sorpresa y desconcierto.