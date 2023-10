Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y lo compara con un perro

Recientemente Nicki Nicole fue cuestionada por su relación con Peso Pluma y si le molestaban las preguntas del tema. Relajada, la cantante argentina confesó que pese a que han sido vistos tomados de la mano, la única verdad es que son amigos.

Pero si eso ya comenzaba a sonar mal para el cantante de corridos tumbados, todo empeoró cuando Nicki comparó la situación de dejarse ver repetidamente con él a salir mucho con un perro.

“No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal”, dijo.

Al darse cuenta de sus palabras, Nicki rectificó: “No estoy diciendo que seas un perro Hassan (risas). Es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘¿qué onda?’”.

Las declaraciones de Nicki Nicole sorprenden porque durante la entrega de los MTV VMAs 2023 a mediados de septiembre, Peso Pluma reveló su situación sentimental confirmando que tenía novia, pero no dijo su identidad.