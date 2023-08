Maribel Guardia impacta al asegurar que su hijo Julián Figueroa se le apareció

A días de cumplirse 4 meses del fallecimiento de Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia sigue en duelo. Afortunadamente la actriz siempre se ha mostrado entera, lo cual ha sido admirado por muchos.

La actriz y cantante ha continuado con sus proyectos laborales y personales. Cabe recordar que tiene un nieto y prometió hacerse cargo de él tras la pérdida de su hijo.

El pasado martes fue invitada a conducir el programa Hoy donde habló sobre el proceso que está enfrentando. Aseguró que la pérdida de un hijo es lo más doloroso que ha vivido. Sin embargo, le prometió que seguiría adelante y se haría cargo de su pequeño.

La actriz y cantante mencionó que, después de su muerte, tuvo una experiencia con su hijo, de la cual ya ha hablado ante los medios. Sin embargo, hoy dio más detalles sobre ella.

“Lo vi. Era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente. Hasta me habló de mi muerte, no voy a contar de eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño que es algo muy preciado para mí”, mencionó.

Aunque lo intentó, Maribel no pudo evitar romper en llanto y aseguró que el día en que muera será una gran fiesta porque se reencontrará con Julián.