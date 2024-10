Gala Montes lanza mensaje a Angélica Vale y Angélica María

Además, revelaron que el nombre de la ‘Novia de México’ está registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y fue renovado recientemente, lo que otorga protección legal al título por lo que aseguraban que “Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo”.

Angélica María ha ostentado durante años el título de la ‘Novia de México’ gracias a su destacada trayectoria artística. No obstante, durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ , el público comenzó a utilizar este mismo apelativo para referirse a Gala Montes, generando una controversia que habría tomado por sorpresa a la actriz. La situación escaló cuando Angélica Vale , hija de Angélica María , expresó su desacuerdo con esta comparación.

Una vez saliendo de ‘La casa más famosa de México’ los finalistas tuvieron una rueda de prensa. Fue aquí donde Gala reaccionó por primera vez al enterarse de cómo le llamaban con humor y algo de sorpresa, respondiendo:

“No, pues esperemos que no demande, oye, pero, pues gran apodo”, dijo Gala Montes.

En un encuentro con la prensa mientras salía de las instalaciones de Televisa, Gala Montes reconoció a la primera actriz como un ejemplo a seguir, no obstante aseguró que no busca apropiarse del nombre, pues al final quien la nombró así fue su público, no ella.

La actriz de 24 años también aseguró que pelearse por un nombre no es lo correcto, pues siempre emergen nuevos talentos y al final es el público el que manda.