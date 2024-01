Fallece Sebastián Bautista, reconocido influencer en trágico accidente automovilístico

El pasado viernes 12 de enero trascendió que el querido influencer mexicano, Sebastián Bautista, falleció a los 23 años, luego de un trágico accidente automovilístico.

La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que la también creadora de contenido, conductora de MTV y amiga cercana de Sebastián, Diana Estrada, confirmara el terrible hecho con un desgarrador mensaje, a través de su cuenta de Instagram.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo”, escribió Diana Estrada.

Los primeros reportes dieron a conocer que el accidente ocurrió en la Isla Altamura, Angostura, de la bahía Santa Maria, Sinaloa. Y en redes sociales señalaron que el vehículo tipo Razer azul del creador de contenido se volcó, lo que le ocasionó la muerte.